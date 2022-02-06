Экс-замминистра юстиции Владимир Ялунин мог провалиться под лед в Подмосковье

В Московской области ведутся поиски бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, он вместе с квадроциклом мог провалиться под лед в Одинцовском районе в ночь с 5 на 6 февраля.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области организована доследственная проверка. На месте происшествия, где продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи, обнаружен разлом льда, площадь которого примерно соответствует размерам квадроцикла", - говорится в сообщении.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, к поискам 70-летнего экс-замминистра присоединились криминалисты центрального аппарата ведомства. На вооружении главного управления криминалистики имеется высокотехнологичная техника, позволяющая вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях.