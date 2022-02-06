Власти Алма-Аты отменяют оранжевый уровень террористической опасности

Власти Алма-Аты с 7 февраля отменяют высокий оранжевый уровень террористической опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на городской оперштаб

Решение принято в связи со стабилизацией ситуации в городе.

"На территории мегаполиса с 00.00 часов 7 февраля (21.00 мск) отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности", - говорится в заявлении

Специальные и правоохранительные органы продолжат службу в усиленном режиме.

Напомним, масштабные беспорядки во всей стране начались после того, как жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. В стране на две недели введен режим ЧП, правительство было отправлено в отставку.

Участие в ликвидации беспорядков принимали российские миротворцы. С 15 января российский контингент ОДКБ начал возвращаться в Россию на места дислокации. Сообщалось, что после прилета всех самолетов будет организована торжественная встреча миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помощь партнеров по ОДКБ для прекращения беспорядков запросил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам Лукашенко, дальнейшую операцию он и Путин разработали буквально "на коленке" в течение часа.