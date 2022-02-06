06 Февраля 2022
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Спорт В России
Александр Большунов с большим хрустальным глобусом за победу в общем зачёте Кубка мира 2020/2021 (2021) | Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

Путин направил поздравительную телеграмму лыжнику Большунову

Президент России Владимир Путин поздравил олимпийского чемпиона Александра Большунова с "золотом". Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!", - говорится в телеграмме. 

Напомним, лыжник Александр Большунов принес России (на нынешних ОИ — команда Олимпийского комитета России) первую золотую награду Олимпийских игр в Пекине.

Большунов победил в скиатлоне, преодолев дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Серебряная награда у ещё одного россиянина Дениса Спицова (отставание — 1 минута 11 секунд), бронза у финна Ийво Нисканена (+2.00,2).

Теги: Владимир Путин, телеграмма, Александр Большунов, Олимпийские игры в Пекине, золотая медаль



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