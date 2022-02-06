06 Февраля 2022
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Делегация федеральных экспертов работает в Югре (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Тюменской области приостанавливают плановые приемы и-за резкого роста COVID-19

В Тюменской области больницы вновь вводят ограничения на оказание плановой медицинской помощи. Также переносятся приемы узких специалистов, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

К работе по инфекционному профилю привлекаются дополнительные кадры - и врачи-терапевты, и узкие специалисты, и средний медицинский персонал. Причиной является колоссальная нагрузка на медицинские организации в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с вирусными инфекциями, и в частности, с COVID-19. В настоящий момент отмечается кратное увеличение числа пациентов, обращающихся в поликлинические учреждения с симптомами ОРВИ.

Приостановка медицинской помощи не касается ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других состояний).

"Окончательное решение о переносе приема принимает лечащий врач, исходя из индивидуальных особенностей и тяжести течения заболевания пациента. Врачи-терапевты поликлиник, бригады неотложной помощи работают не просто в прежнем, а в усиленном режиме. Несмотря на то, что, в связи с большим количеством обращений, возможны случаи увеличения времени ожидания специалиста при вызове на дом, все пациенты получают необходимую им медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

В области также работают дополнительные фильтры для пациентов с симптомами ОРВИ в учреждениях спорта и образования.

Теги: плановый прием, коронавирус, врачи



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