06 Февраля 2022
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командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич (2017) | Фото: СК России

Генштаб США считает, что при вторжении России Киев падет за три дня - Fox News

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в случае вторжения России Киев падет за три дня. Об этом он сказал во время закрытых слушаний в Конгрессе, передает Fox News со ссылкой на источники.

Милли оценивает возможные потери со стороны Украины до 15 тыс. военнослужащих, России - до 4 тыс.

Несколько конгрессменов заявили, что Украине нужно предоставить большую военную помощь, на что представители администрации президента Джо Байдена ответили, что это может быть использовано как повод для вторжения.

Накануне Reuters оценило российские потери в случае начала боевых действий в 3-10 тыс. человек, украинские - до 25 тыс. При этом агентство совершенно не ориентируется в погодных условиях Южной Руси, написав, что скоро произойдет некий пик замерзания земли, который продлится до конца марта.

Теги: Россия, Украина



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