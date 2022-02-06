06 Февраля 2022
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фейк, клавиатура, фейковые новости (2020) | Фото:s30466105235.mirtesen.ru

В первые часы Олипиады Bloomberg опубликовал фейк о начавшемся вторжении России на Украину

В первый день зимней Олимпиады агентство Bloomberg опубликовало сообщение "Россия вторгается на Украину" (Russia invades Ukraine) с пометкой Live, то есть как срочную новость, которая отражает происходящее в данный момент. Заголовок появился в колонке Latest (последнее), но не вышел на главную полосу.

Вскоре "новость" исчезла, и вышло опровержение. В нем было сказано, что заголовок о вторжении был опубликован случайно и редакция сожалеет о случившемся. Что звучит совершенно неубедительно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные "новости" могут привести "к непоправимым последствиям". А сама "новость" связана с провокационными планами США.

Почти одновременно The New York Times опубликовала материал, где подготовка "российского вторжения" находится на последней стадии. Также немецкий Bild написал о "вторжении" как почти решенном деле.

Многие эксперты считают это заранее спланированной провокацией.

Теги: Россия, Украина, вторжение, фейк



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