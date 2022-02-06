"Нас готовы резать пилами". Народный сход в Троицком лесу посетил депутат Госдумы

В Троицком лесу сегодня состоялся народный сход против уничтожения и массовой вырубки леса, передает корреспондент Накануне.RU.

Троицк располагается в Новой Москве. Уже довольно продолжительное время местные жители и эко-активисты пытаются предотвратить вырубку части лесопарка, прилегающего к жилым районам. Здесь собираются построить жилье и социальную инфраструктуру (в том числе школы), но противники застройки не верят, что именно строительство социальных объектов является целью застройщиков. Они полагают, что сохранение зеленой зоны отдыха важнее.

На сегодняшней акции протеста собрались около сотни человек - собрались как местные, так и жители других районов Москвы. Точное число участников пока неизвестно. На мероприятие активисты приходили семьями, в том числе и с детьми.

Во время схода перед протестующими выступили с концертом группы "Аркадий Коц" и Александра Кубалова/"Алерта". Трансляцию народного схода вел "RusNews".

Участие во встрече также приняли депутаты КПРФ - депутат Госдумы Денис Парфенов, депутат Мосгордумы Евгений Ступин, представители "Левого Фронта", движения "За новый социализм"

Депутат КПРФ Денис Парфенов в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявил, что проблема вырубки леса является системной. Проблема жителей Москвы волнует и на сход пришло много участников.

"Людей на сход пришло достаточно много. По головам всех не считал, но несколько сотен было. Встреча прошла в мирном, конструктивном ключе, высказывались здравые предложения, как нам выйти из этой ситуации", - отметил Денис Парфенов

Депутат резко осудил вырубку леса, которая, к тому же, ведется с применением силы.

"Это целенаправленное наступление на зеленые насаждения. Проводится изъятие природоохранных территорий и их застройка в интересах строительной олигархии", - подчеркнул парламентарий.

Ранее активисты пытались мешать лесорубам спиливать деревья. В результате противостояние привело к столкновениям с избиением активистов, среди которых, преимущественно, женщины и старики.

Во время выступления на сходе депутат отметил, что захват зеленых территорий происходит не сам по себе - идет монополизация рынка строительства жилья, экономика России носит несбалансированный характер, поскольку многие моногорода, малые города прекратили свое существование или находится в тяжелом положении.

"Народ оттуда бежит, сначала в областные центры, а потом в столичные в поисках лучшей жизни. Люди в этом не виноваты. Но из-за этого Москва чрезвычайно перенаселена, ну, а крупному бизнесу это только хорошо, потому что можно по более высоким ценам продавать недвижимость. Здесь мы столкнулись с проявлением внутренней политики, которая проводится на общенациональном уровне", - считает депутат.

Парфенов также отметил, что "отжатие" лесов под стройку ведется под соусом решения социальных проблем, однако задача властей - проводить взвешенную политику, с учетом мнений, чтобы не сталкивать жителей лбами.

"С одной стороны, вроде как, школа действительно нужна, мест в школах не хватает. Но под этим предлогом идет нарушение права на благоприятную окружающую среду. То есть искусственно создано противоречие, нагнетается противостояние", - заявил политик.

Секретарь Московского горкома КПРФ Николай Волков подчеркнул, что проект имеет признаки возможной "криминальной застройки": из-за нападений ЧОПовцев на протестующих, бездействия полиции.

"Одно из наших требований - предоставить общественности полный пакет документов. Говорят про строительство школы, детского сада, но, те кто видел документы, говорят, что есть и иные объекты, вплоть до ТЦ. Нужно все это выяснить, и посмотреть удачное место для строительства", - подчеркнул коммунист. Он заявил, что здесь нельзя спешить.

"То, что сотни людей выходят останавливать строительство, тысячи пишут жалобы - это означает, что власть обманула, когда пишет, что провела народные слушания?" - заявил Волков.

Представитель "Левого фронта" Мария Гордейко подчеркнула, что власть в очередной раз не слышит народ. По словам общественницы, такие вопросы необходимо решать на референдумах.

"Как всегда власть нас не слышит, власть готова резать нас пилами, давить бульдозерами. Очень важно, что жители имеют гражданскую позицию, высказывают ее, готовы бороться. Очень хорошо, что находятся и политические силы, которые готовы помочь в борьбе. Никто не против школы. Вопрос в том, что школа не должна быть в ущерб лесу. Этот вопрос должен решаться нормальными общественными слушаниями. По таким вопросам надо требовать внесения в законодательство проведение местных референдумов", - заявила она.

Жители Троицка назвали школу, которую хотят построить, "школой-монстром", поскольку она создает угрозу для экологии, а также жизни и здоровья живущих в Троицке людей. Были высказаны опасения о росте онкологических заболеваний, о том, что после строительства школы в районе станет еще больше автомобилей.

Участники встречи выдвинули требования: остановить вырубку до проведения публичных обсуждений, где все заинтересованные жители Троицка смогли бы высказать свою позицию, остановить насилие и провести расследование по всем фактам применения физической силы к жителям, протестующим против вырубки леса. Третье требование - предоставить все документы по строительному проекту и провести повторное общественное обсуждение в очном формате, на которое пригласить всех заинтересованных лиц с целью выявления реального мнения большинства граждан.

Четвертое - создать комиссию по повторной проработке альтернативных мест для строительства школы, с участием всех заинтересованных лиц, включая активистов КПРФ, администрации Москвы и Троицка. Лесам Новой Москвы требуют придать статус особо охраняемой природной территории. Также необходимы меры общего порядка для защиты лесов. Еще одно требование касается работ по очистке леса от сточных вод из коттеджей, необходимо убрать мусор и валежник.