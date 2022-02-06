В Белом Яре "скорая" застряла в снегу

В Белом Яре "скорая помощь" застряла в снегу, во дворе по улице Маяковская, 3, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись с камер видеонаблюдения опубликована в группе "К-Информ" в "ВКонтакте". Автомобиль не смог выехать с парковки. "Скорая" приехала на вызов к пациенту. В "снежном плену" автомобиль пробыл около получаса. Помочь машине уехать пытались неравнодушные граждане. В итоге медикам помогли коллеги: второй автомобиль бригады скорой помощи смог вытянуть застрявших с помощью троса.

Управляющей компанией дома является компания "Сибжилсервис". В управлении компании находятся более 200 домов в Сургуте, Барсово, в Белом Яре — 174 дома.