06 Февраля 2022
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Происшествия За рубежом
Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений &quot;Конвой свободы&quot; (2022) | Фото: The Canadian Press / Lars Hagberg

В Канаде автомобиль въехал в толпу протестующих: четверо пострадали

В канадском городе Виннипег автомобиль въехал в толпу протестующих против коронавирусных ограничений, сообщают "Известия".

Инцидент произошел 4 февраля, около 21.50 вечера по местному времени (5 февраля, в 5.50 по московскому времени), возле Законодательного здания Манитобы в центре города. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия. Полицейские вели преследование. Сейчас 42-летний подозреваемый задержан.

Полицейские подозревают, что мотивация водителя не была связана с основными причинами протестов. Подозреваемому предъявлено несколько обвинений, в том числе нападение с применением оружия, опасное управление транспортным средством с причинением вреда и отказ остановиться на месте аварии, при этом ранее он судим не был.

Одному из пострадавших при наезде в больнице была оказана медицинская помощь, госпитализировать врачи его не стали, еще троим с легкими травмами медики оказали помощь на месте происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что канадское движение дальнобойщиков "Конвой свободы", выступающее против вакцинации от коронавируса, может остаться без финансовой поддержки, поскольку краудфандинговая платформа GoFundMe, через которую активисты собирали средства на поддержку протестующих, объявила, что не будет передавать собранные средства по назначению из-за сообщений полиции о случаях насилия со стороны участников движения.

"Конвой свободы" проводит митинги и акции протеста в канадских городах с прошлых выходных, основным местом действия протестующие хотят сделать Торонто и Оттаву. По последним данным, было задержано трое сторонников движения: один – за ношение оружия, другой – за причинение вреда на сумму менее 5 тыс. долларов, третий – за угрозы в социальных сетях.

Теги: конвой свободы, дальнобойщики, вакцинация, канада



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