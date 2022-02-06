Лыжник Большунов принёс России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Александр Большунов принёс России (на нынешних ОИ — команда Олимпийского комитета России) первую золотую награду Олимпийских игр в Пекине.

Большунов победил в скиатлоне, преодолев дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Серебряная награда у ещё одного россиянина Дениса Спицова (отставание — 1 минута 11 секунд), бронза у финна Ийво Нисканена (+2.00,2).

😍 ФИНИШ С ФЛАГОМ! Не триколор, но весь мир знает, откуда эти два парня!



Большунов с минутным преимуществом выиграл! Спицов – второй и впереди всех остальных! Это фантастика! pic.twitter.com/uj3vX3eiac — Матч ТВ (@MatchTV) February 6, 2022

Отметим, что Большунов лидировал после 15 километров классическим ходом, а на дистанции свободным стилем он ещё больше увеличил своё преимущество.

25-летний Александр Большунов, двукратный обладатель Кубка мира, завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль.

Спустя 4 года серебряный принц стал золотым королем 🤴



🥇🥈🥈🥈🥉 – вот столько теперь олимпийских медалей у Александра. Но самое главное, теперь есть ЗОЛОТО! pic.twitter.com/aMslDDKyfH — Матч ТВ (@MatchTV) February 6, 2022

Накануне в женском скиатлоне серебряную награду завоевала россиянка Наталья Непряева.