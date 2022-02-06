Из-за избиения экс-депутата Госдумы в Москве возбудили уголовное дело

Московские полицейские возбудили уголовное дело из-за избиения экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести".

Шингаркин был депутатом Госдумы в 2011-2016 гг., представлял партию ЛДПР. Потом был из нее исключен, вошел в состав партии "Родина", баллотировался в депутаты Мосгордумы, подавал документы для участия в выборах губернатора Московской области. Участвовал в выборах депутатов Госдумы в 2021 году в федеральном списке Российской партии свободы и справедливости (РПСС).

Сейчас депутат занимается правозащитной деятельностью. О нападении он сообщил в своем блоге. У мужчины подбит глаз, разбит нос, множественные ссадины. Он записал видео из больницы, где его обследовали. Шингаркин заявил, что ожидал нападения. Он рассказал, что на протяжении последней недели за ним велась слежка, которую он раскрыл вместе с соратниками, даже передал в правоохранительные органы информацию, но слишком поздно: его недоброжелатели атаковали мужчину недалеко от офиса в вечернее время.