В Челябинской области во время поножовщины зарезали двухлетнюю девочку

В Троицке во время бытового конфликта случайно зарезали двухлетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Челябинской области

Инцидент произошел ночью, 4 февраля. Мужчина поссорился с сожительницей и попытался ударить ее ножом. На руках у женщины в этот момент находилась двухлетняя дочь. Ребенок был задет ударом ножа и в последствии скончался в больнице.

Подозреваемому в убийстве девочки предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем, по неосторожности смерть потерпевшего, а также обвинение в покушении на убийство.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий. В целях всестороннего исследования обстоятельств преступления будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления", - говорится в сообщении СКР.