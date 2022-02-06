06 Февраля 2022
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Общество Уральский ФО Пермский край
сход вагонов, грузовой поезд, вагоны с углем (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Прикамье движение поездов полностью восстановлено

В Пермском крае движение поездов на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской железной дороги полностью восстановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Восстановительные работы были завершены 5 февраля, в 16.00 по местному времени. Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме.

Напомним, 4 февраля в 8.36 по местному времени на перегоне Чайковская – Григорьевская двухпутного электрифицированного участка Чайковская – Чепца произошел сход 18 вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На месте работали восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная и Верещагин

5 февраля в 00:48 по местному времени движение поездов было открыто по одному пути в обоих направлениях.

В результате происшествия были задержаны поезда дальнего следования №12 Москва – Новый Уренгой, №1 Владивосток – Москва, №70 Москва – Чита, №91 Северобайкальск – Москва, №11 Новый Уренгой – Москва, №67 Абакан – Москва, №61 Владивосток – Москва, №62 Москва – Владивосток, №146 Санкт-Петербург – Челябинск, №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, № 68 Москва – Абакан. Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечили дополнительным питанием и питьевой водой. Пассажиры, ожидающие прибытия данных поездов на вокзалах, размещены в комнатах длительного отдыха и залах ожидания повышенной комфортности и также обеспечены питанием и водой. РЖД предпринимает все меры для ввода поездов в график движения.

Восемь пригородных поездов на направлении Пермь-2 – Верещагино были отменены, еще два были ограничены в маршруте следования, перевозка пассажиров на участке с прерванным движением осуществлялась автотранспортом. После открытия движения по одному пути для доставки пассажиров по маршруту Пермь-2 – Верещагино вне графика был отправлен пригородный поезд №7145.

По факту схода с рельс грузового поезда было возбуждено уголовное дело

Теги: грузовой поезд, рельсы, уголь, прокуратура, проверка



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