Блогер Ларсаев возмутился планами построить клуб для чиновников Смольного на территории "Горской"

В СМИ и соцсетях распространилась информация, что в Курортном районе элитного клуба для губернатора Петербурга Александра Беглова и его подчиненных запланирована стройка элитного клуба со стадионом, зоопарком и гольф-площадкой. TikTok блогер Виктор Ларсаев усомнился, что столь масштабный проект предназначен для простых горожан.

По данным «Экспресс-газеты», проект «Клуб-19» для высокопоставленных чиновников Смольного, в числе которых спикер ЗакСа Александр Бельский и вице-губернатор Николай Бондаренко, возведут на территории «Горской». Предполагается, что стройка уже согласована и передана в Комитет по градостроительству.

Эта информация вызвала бурную реакцию у Ларсаева. Блогер обратил внимание, что градоначальник готовит для себя и своих друзей роскошное место отдыха в то время как петербуржцы уже три месяца «тонут» в снегу, а с января еще и в мусоре.

«Пока мы с вами удивляемся, смеемся над его "рабочими поездками", пока мы с вами пытаемся не переломать себе кости, перемещаясь по улицам нашего любимого города, пока мы с вами ожидаем, когда же "гениальнейшая" мусорная реформа наконец начнет приносить результаты, а в наших дворах перестанут разводиться дальние родственники учителя Сплинтера , наш многоуважаемый гражданин Беглов решил отгрохать для себя, своих дружков из администрации и всех приближенных элитарный клуб вместо планируемого ранее IT-кластера», - возмутился Ларсаев.

Ссылаясь на информацию в СМИ, блогер указал, что в проекте строительства запланировано возведение 18 жилых домов. Однако они не имеют никакого отношения к программе переселения из ветхого жилья.

«Лично я думаю, что, по классике, не обойдется и без золотых унитазов», - иронично отметил Ларсаев.

Примечательно, что правительство обещало превратить «Горскую» в доступное пространство для горожан. Блогер усомнился, что в элитный клуб отдыха смогут попасть обычные люди.