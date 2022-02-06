В "Горской" вместо общественного пространства может появиться элитный клуб для чиновников

В Петербурге определили консорциумы-финалисты конкурса по разработке архитектурных решений развития территории «Горская». В их число вошли два консорциума из России, а также союз архитектурных бюро из Австрии. На данный момент детали проектов не разглашаются, а имя победителя назовут в июне на ПМЭФ-2022.

Однако в Сети появилась информация, что в Смольном якобы уже определились с окончательным проектом территории «Горской», где вместо современной зоны отдыха для петербуржцев может появиться загородный клуб для чиновников из «Клуба-19».

В СМИ нашли проект будущего клуба. Предполагается, что гостей будет встречать надпись над главным въездом «Равные среди первых», что указывает на специфичность будущего комплекса.

Кроме того, согласно проекту, на территории появятся жилой комплекс и гостиница, зоны для занятия различными видами спорта, фонтан, причал для яхт и даже зоопарк.

Журналисты предполагают, что название «Клуб-19» связано с так называемой «курортной мафией», в которую входят чиновники, получившие высокие назначения в городском правительстве при губернаторе Александре Беглове. Некоторые из них работали под началом Беглова, еще когда он руководил администрацией Курортного района. Среди них спикер ЗакСобрания Александр Бельский, глава Горизбиркома Наталия Чечина и другие госслужащие.

Пока неизвестно, намерен ли Смольный отказаться от своих планов организовать в «Горской» рекреационную зону для горожан и отдать предпочтение элитному клубу, однако учитывая неготовность чиновников назвать конкретные цели по благоустройству зоны и сроки их исполнения, данную возможность нельзя исключать.