06 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
горская ,лисий нос, питер, лп (2022) | Фото: https://t.me/rucriminalinfo/ скрин

В "Горской" вместо общественного пространства может появиться элитный клуб для чиновников

В Петербурге определили консорциумы-финалисты конкурса по разработке архитектурных решений развития территории «Горская». В их число вошли два консорциума из России, а также союз архитектурных бюро из Австрии. На данный момент детали проектов не разглашаются, а имя победителя назовут в июне на ПМЭФ-2022.

Однако в Сети появилась информация, что в Смольном якобы уже определились с окончательным проектом территории «Горской», где вместо современной зоны отдыха для петербуржцев может появиться загородный клуб для чиновников из «Клуба-19».

В СМИ нашли проект будущего клуба. Предполагается, что гостей будет встречать надпись над главным въездом «Равные среди первых», что указывает на специфичность будущего комплекса.

горская , питер, лисий нос, лп(2022)|Фото: https://t.me/rucriminalinfo/ скрин

Кроме того, согласно проекту, на территории появятся жилой комплекс и гостиница, зоны для занятия различными видами спорта, фонтан, причал для яхт и даже зоопарк.

горская ,лисий нос, питер, лп(2022)|Фото: https://t.me/rucriminalinfo/ скрин

горская, лисий нос, питер, лп(2022)|Фото: https://t.me/rucriminalinfo/ скрингорская лисий нос, питер, лп(2022)|Фото: https://t.me/rucriminalinfo/ скрин

Журналисты предполагают, что название «Клуб-19» связано с так называемой «курортной мафией», в которую входят чиновники, получившие высокие назначения в городском правительстве при губернаторе Александре Беглове. Некоторые из них работали под началом Беглова, еще когда он руководил администрацией Курортного района. Среди них спикер ЗакСобрания Александр Бельский, глава Горизбиркома Наталия Чечина и другие госслужащие.

Пока неизвестно, намерен ли Смольный отказаться от своих планов организовать в «Горской» рекреационную зону для горожан и отдать предпочтение элитному клубу, однако учитывая неготовность чиновников назвать конкретные цели по благоустройству зоны и сроки их исполнения, данную возможность нельзя исключать.

Теги: общественный транспорт, горская, элитный клуб, архитектурные решения, смольный, александр беглов



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