05 Февраля 2022
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Общество В России
Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве срок лечения коронавируса сокращен до семи дней

В Москве срок лечения COVID-19 отныне будет составлять семь дней. В городском оперштабе сообщили, что такие нормативы вводятся в соответствии с постановлением Роспотребнадзора и приказом Минздрава России.  

"Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания 7-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания", - сообщили в штабе.

Те же, кто заболел до 6 февраля, должны будут соблюдать двухнедельный карантин, в течение которого с ними свяжется врач поликлиники и дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов.

"В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются", - добавили в оперштабе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова разрешила россиянам больше не носить перчатки. В постановлении, подписанном главным санитарным врачом, говорится, что необходимыми остаются ношение защитных масок, регулярное мытье рук, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции.

Теги: москва, коронавирус, карантин, больничный лист, лечение



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