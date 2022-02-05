В Сургуте обнаружили нигерийку и ее троих детей, пять лет проживших в России без документов

В Сургуте правозащитники и правоохранительные органы занимаются историей странного сожительства: гражданка Нигерии пять лет прожила в России без документов, состоя в гражданском браке с россиянином. В этих отношениях у пары родилось трое детей, которых не зарегистрировали, и теперь у всей семьи (кроме отца детей) нет никаких документов, доказывающих, что дети рождены иностранкой.

Общественная организация "Альтернатива", занимающаяся борьбой с рабством, сообщила, что мужчина, якобы, запугивал нигерийку все это время, избивал и не давал позвонить на родину. Но в правоохранительных органах заявляют, что женщина после обнаружения не жаловалась на гражданского супруга.

"Родители девушки связались с нашим другом и общественным деятелем Реми Кехинде и сообщили о происходящем. Мы вместе с сотрудниками полиции смогли найти эту девушку. Сотрудники полиции оказались в полном недоумении, что девушка не попадалась им на глаза, а ее паспорт на сегодняшний день просрочен более чем на 4 года. Дети не ходили ни в садик, ни числились в поликлиниках, и документов на них никаких нет. Осафамен (имя девушки) еще только предстоит долгая бюрократическая процедура с документами и доказыванием материнства на собственных детей. Сама она хочет вернуться на Родину, к родителям, которые ее ждут", - сообщили в "Альтернативе".