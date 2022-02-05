Полузащитник "Урала" Бранко Йовичич переходит в австрийский клуб

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" покидает полузащитник Бранко Йовичич. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Урала", было достигнуто соглашение о трансфере с австрийским клубом "Ласк", сербский спортсмен уже покинул расположение екатеринбургской команды.

Йовичич выступал за "Урал" с сентября 2020 года. "За это время в составе нашей команды он провел 35 официальных матчей. Бранко стал для нас хорошим другом. Благодарим его за доброе отношение и игру. Желаем успешного продолжения карьеры!" – прокомментировали переход в "Урале".