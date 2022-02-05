В центре Москвы избили экс-депутата Госдумы

В центре Москвы избили экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram. У мужчины подбит глаз, разбит нос, множественные ссадины. Он записал видео из больницы, где его обследовали. О состоянии своего здоровья Шингаркин обещал рассказать позднее.

Бывший депутат, ныне занимающийся правозащитной деятельностью, заявил, что ожидал нападения. Шингаркин рассказал, что на протяжении последней недели за ним велась слежка, которую он раскрыл вместе с соратниками, даже передал в правоохранительные органы информацию, но слишком поздно: его недоброжелатели атаковали мужчину недалеко от офиса в вечернее время.

Шингаркин был депутатом Госдумы в 2011-2016 гг., представлял партию ЛДПР. Потом был из нее исключен, вошел в состав партии "Родина", баллотировался в депутаты Мосгордумы, подавал документы для участия в выборах губернатора Московской области. Участвовал в выборах депутатов Госдумы в 2021 году в федеральном списке Российской партии свободы и справедливости (РПСС).