В Курске возбудили уголовное дело из-за "чучела губернатора", повешенного под мостом

В Курске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" за "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу". Поводом стало"чучело губернатора" региона, которое повесили под мостом над улицей Дзержинского в минувший вторник.

"01.02.2022 в ночное время неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в общественном месте – на пешеходном мосту, расположенном над проезжей частью ул. Дзержинского г. Курска, совершили хулиганские действия и привязали к конструктивным элементам моста с помощью веревки, обмотанной вокруг шеи, манекен, имитируя повешение", - говорится в сообщении областного управлении СКР.

В Следственном комитете сообщили, что установили, кто совершил правонарушение.

Между тем, в пресс-службе губернатора Романа Старовойта ранее заявили, что не занимаются выяснением обстоятельств инцидента: "Это дело полиции и других правоохранительных органов. Насколько нам известно, они занимаются этим вопросом. Мы ориентируемся на букву закона и считаем, что решения должны приниматься в рамках закона. Как органы трактуют эту ситуацию, так и должно быть. Мы полностью полагаем на законы и то, что все оценки будут даны с точки зрения закона".