05 Февраля 2022
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Наталья Непряева (2022) | Фото: инстаграм Натальи Непряевой / instagram.com/natali_nepryaeva

Россия по итогам первого соревновательного дня Олимпиады заняла 7-8 место в общекомандном зачете

Команда Олимпийского комитета России по итогам первого официального соревновательного дня на Олимпиаде в Пекине делит с канадцами 7 и 8 места общекомандного медального зачета.
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И у россиян, и у канадцев по одной бронзовой и одной серебряной медали. Нас опережают Италия, Швеция, Нидерланды, Китай, Словения и Норвегия. Последняя лидирует в зачете с двумя золотыми медалями.

Напомним, медали первого дня соревнований в копилку сборной нашей страны принесли лыжница Наталья Непряева (второе место в женском скиатлоне) и смешанная команда биатлонистов (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали "бронзу" в эстафете 4х6 км).

Между тем, были и накладки в соревнованиях. Так, в полуфинале смешанной эстафеты шорт-трека российских спортсменов дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты. ОКР цитирует комментарий одного из участников старта Семена Елистратова: "В полуфинале при передаче эстафеты мы нарушили правила - создали помеху китайцам. За это нашу команду дисквалифицировали. К сожалению, должен признать, что судьи приняли правильное решение. Для меня лично сегодняшний день получился вдвойне неудачным - на 1000 метров ничего не получилось тоже. Остается еще одна дистанция - 1500 метров. Моя любимая, можно сказать. Буду бороться до конца".

Вне спортивных арен тоже идет своя жизнь. Стало известно об улучшении состояния биатлонистки Валерии Васнецовой – она сдала положительный тест на коронавирус и была помещена в обсерватор. В соцсетях девушка пожаловалась на скудное питание, из-за которого у нее почти не было сил. Союз биатлонистов России через МОК повлиял на ситуацию. В итоге Васнецова поделилась такими впечатлениями от сегодняшнего дня: "Миллион поздравлений нашей команде с бронзовой медалью! Они большие молодцы! Искренне болела за команду.

Сама по-прежнему нахожусь в больнице. Чувствую себя лучше, но все ещё плохо засыпаю, до 4-5 утра мучаюсь. Условия и питание здесь стали получше, хочу поблагодарить всех за поддержку и особенно болельщиков! Я даже не думала, что столько людей переживают за меня. Для меня это очень ценно, спасибо вам большое!".

Теги: олимпиада в пекине, общекомандный зачет, россия, наталья непряева, биатлон



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