Полиция Квебека выписала участникам "Конвоя свободы" 40 штрафов

Полиция Квебека, куда накануне прибыл "Конвой свободы" (движение канадских дальнобойщиков, протестующих против вакцинации), выписала 40 штрафов участникам пробега.

Свои фуры активисты выставили у здания Национальной ассамблеи в центре столицы провинции. Местный телеканал CTV News сообщил, что шесть штрафов были выписаны за нарушение административных правил, остальные – за нарушение правил дорожного движения.

В полиции добавили, что, несмотря на выписанные штрафы, нарушений, угрожавших общественной безопасности, не было.

Примечательно, что визит в город "Конвоя свободы" совпал с началом в Квебеке традиционного карнавала, посвященного окончанию зимы. Власти решили, что отменять карнавал не будут, при этом дадут активистам возможность устраивать свои акции. "Протесты – это фундаментальное право", - написал в своем твиттере мэр города Бруно Маршан.