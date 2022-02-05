05 Февраля 2022
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Происшествия Приволжский ФО
замок дверь камеры тюрьма задержан (2011) | Фото:nakanune.ru

В ульяновскую ИК-10 выехали прокуроры и следователи после сообщений о массовой голодовке

В ульяновскую ИК-10 выехали следователи и прокуроры после сообщений о массовой голодовке и издевательствах над заключенными, об этом сообщил глава  правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его данным, в понедельник УФСИН по Ульяновской области начнет проверять внутренняя инспекция из Москвы.

Осечкин в своем Telegram-канале сообщил, что 40 человек написали заявление о голодовке в знак протеста против пыток и унижений, еще более 200 человек отказываются от приема пищи.

Издание "7х7" сообщает, что в управлении ФСИН по Ульяновской области подтвердили информацию о голодовке. По данным ведомства, 38 осужденных отказалисьот еды и объявили протест против режима содержания.

Теги: ульяновск, ик, фсин, голодовка, пытки



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