Защитники Троицкого леса строят баррикады

В Троицком лесу в Новой Москве продолжается противостояние застройщиков и эко-активистов, выступающих против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры.

В ночь на субботу лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. Между тем, как выяснили защитники леса, у застройщика закончился краткосрочный договор аренды территории (на 11 месяцев) – срок истек еще 20 января. "То есть вырубка леса является незаконной! Жители потребовали и добились вывоза строительной техники", - говорится в сообществе "За сохранение Троицкого леса" в соцсети "ВКонтакте". Тем не менее, граждане продолжают готовиться к обороне и даже возводят баррикады на пути строительной техники – из спиленных вековых деревьев, которые обратно уже не посадить.