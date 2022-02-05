05 Февраля 2022
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Общество Москва
Троицкий лес (2022) | Фото: t.me/smirusnews / RusNews

Защитники Троицкого леса строят баррикады

В Троицком лесу в Новой Москве продолжается противостояние застройщиков и эко-активистов, выступающих против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры.

В ночь на субботу лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. Между тем, как выяснили защитники леса, у застройщика закончился краткосрочный договор аренды территории (на 11 месяцев) – срок истек еще 20 января. "То есть вырубка леса является незаконной! Жители потребовали и добились вывоза строительной техники", - говорится в сообществе "За сохранение Троицкого леса" в соцсети "ВКонтакте". Тем не менее, граждане продолжают готовиться к обороне и даже возводят баррикады на пути строительной техники – из спиленных вековых деревьев, которые обратно уже не посадить.

Баррикада защитников Троицкого леса.(2022)|Фото: vk.com/troitsk_les / Сообщество За сохранение Троицкого леса

Троицкий лес(2022)|Фото: t.me/smirusnews / RusNews

Теги: троицкий лес, баррикады, новая москва, аренда, застройщик



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