05 Февраля 2022
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Общество Москва
коллаж, школьники, школа, образование (2020) | Фото: Накануне.RU

В московских школах и детсадах отменили карантин по COVID-19

В столичных школах и детских садах отменяют карантин по COVID-19. Об этом сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом. Там пояснили, что решение обусловлено новым постановлением Роспотребнадзора – тот теперь разрешает контактным не соблюдать изоляцию.

"Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока", - говорится в сообщении оперштаба.

В дальнейшем, как и прежде, по решению школы класс/группа переводится на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей.

 

Теги: карантин, школы, классы, москва, роспотребнадзор, контактные



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