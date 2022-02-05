В московских школах и детсадах отменили карантин по COVID-19

В столичных школах и детских садах отменяют карантин по COVID-19. Об этом сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом. Там пояснили, что решение обусловлено новым постановлением Роспотребнадзора – тот теперь разрешает контактным не соблюдать изоляцию.

"Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока", - говорится в сообщении оперштаба.

В дальнейшем, как и прежде, по решению школы класс/группа переводится на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей.