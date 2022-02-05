Эрдоган и его жена заразились коронавирусом после встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом. Глава государства и первая леди сдали тест на COVID-19 после появления легких симптомов. Сам Эрдоган заявил, что болезнь протекает в легкой форме, также известно, что это омикрон-штамм.

Примечательно, что позавчера Эрдоган с супругой нанесли визит в Киев, где довольно тесно общались с четой Зеленских. Также интересно, что в администрации турецкого президента заявляли, что Владимира Путина пригласили прилететь в Анкару сразу после посещения Олимпиады (то есть сегодня). В Кремле же отмечали, что принципиальная договоренность о визите есть, но о сроках говорить рано.