05 Февраля 2022
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Общество В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Роспотребнадзор отменил карантин для контактных и контрольный ПЦР-тест для переболевших

Роспотребнадзор изменил антиковидные меры.

Теперь заболевших COVID-19 будут выписывать без контрольного ПЦР-теста, если лечение продолжалось больше недели. Ранее сообщалось, что, например, в некоторых поликлиниках Москвы уже перешли на такую практику.

Также Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными. Накануне это послабление анонсировала главный санитарный врач России Анна Попова.

"Эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства "омикрона": очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. В целом по стране это 17-20% людей, которых мы выявили. В Москве это 40% людей, которые считаются инфицированными. При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, - при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене карантина", - заявила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, вводятся новые правила выхода школ на удаленку: теперь на нее будут направляться школьники, если в классе болеет не менее 20% учеников.

Теги: роспотребнадзор, карантин, контактные, пцр-тест, школьники



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