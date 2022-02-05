Роспотребнадзор отменил карантин для контактных и контрольный ПЦР-тест для переболевших

Роспотребнадзор изменил антиковидные меры.

Теперь заболевших COVID-19 будут выписывать без контрольного ПЦР-теста, если лечение продолжалось больше недели. Ранее сообщалось, что, например, в некоторых поликлиниках Москвы уже перешли на такую практику.

Также Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными. Накануне это послабление анонсировала главный санитарный врач России Анна Попова.

"Эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства "омикрона": очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. В целом по стране это 17-20% людей, которых мы выявили. В Москве это 40% людей, которые считаются инфицированными. При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, - при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене карантина", - заявила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, вводятся новые правила выхода школ на удаленку: теперь на нее будут направляться школьники, если в классе болеет не менее 20% учеников.