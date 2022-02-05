05 Февраля 2022
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Общество В России
Коллаж, мигранты (2021) | Фото: Накануне.RU

Хинштейн: "В Россию, как правило, приезжают за лучшей жизнью отнюдь не лучшие представители своих народов"

Отличие культурных уровней детей коренных россиян и детей мигрантов представляет серьезную проблему, считает глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн. Об этом он написал в связи с историей избиения восьмилетней девочки из Самары.

По данным СМИ, ребенка избили в школе ученики из числа детей мигрантов. Позже отец девочки написал, что конфликт исчерпан: его дочь восстанавливается в санатории, а родители драчунов связались с ним и попросили прощения. Родитель и сам говорит, что национальность тут ни при чем – дело в воспитании и культуре.

Хинштейн считает, что проблема культурных различий особенно остро стоит для окраин российских мегаполисов, где "высокая концентрация детей мигрантов". "Многие из них (как и родители самарских драчунов) получают российское гражданство, но их дети - при этом плохо говорят по-русски и ведут себя порой совершенно недопустимо", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

Он подчеркивает, что "вопрос не в национальной, а именно в цивилизационной принадлежности".

Хинштейн находит этому такое объяснение: "В Россию, как правило, приезжают за лучшей жизнью отнюдь не лучшие представители своих народов. Это зачастую, не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлёбки. Конечно же, их дети - и по воспитанию, и по менталитету, и по культуре - отличаются от детей коренных россиян".

"Если эту проблему не начать решать системно - она приведёт к очень тяжёлым и печальным последствиям", - добавляет депутат.

Теги: александр хинштейн, дети, мигранты, культура



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