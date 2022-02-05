Аноним сообщил о минировании четырех самолетов в Шереметьево

Аноним сообщил о минировании терминала "В" столичного аэропорта Шереметьево, а также четырех самолетов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал "В", а также четыре рейса", - рассказал инсайдер.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы, специалисты обследуют территорию и самолеты на наличие взрывных устройств.