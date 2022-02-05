05 Февраля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Сургуте мигрант ножом ранил двух человек

В Сургуте на 34-летнего мигранта завели уголовное дело. Его подозревают в нападении на двух сотрудников компании, занимающейся посредничеством при передаче документов в ФМС. Сейчас нападавший находится под стражей, пострадавшие госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии.

ЧП произошло накануне вечером в здании гостиницы "Маяк". Иностранец, желающий оформить документы для обращения в УФМС, пришел в офис компании-посредника с женой и ребенком, сообщают местные СМИ.

ИА "К-Информ" сообщает, что пострадавшие являются соотечественниками подозреваемого. По данным агентства, иностранец громко говорил по телефону, выражался нецензурной бранью. Сотрудник офиса сделал ему замечание, в ответ посетитель достал нож и нанес ранения. На шум из соседнего кабинета вышел коллега пострадавшего, попытался обезвредить посетителя, но тоже получил удар.

Нападавший с места происшествия пытался скрыться вместе с семьей, но был задержан.

Теги: сургут, нападение, мигрант



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