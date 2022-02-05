Минкульту, создавшему перечень "традиционных ценностей", припомнили финансирование убогих фильмов

В понедельник, 7 февраля, в Общественной палате России пройдут слушания, посвященные скандальному реестру "традиционных ценностей" и "угроз для этих ценностей", которые составили в Министерстве культуры РФ.

Министерство предлагает президенту утвердить этот список своим указом. Но он настолько спорный, что уже снискал немало противников. Например, группа российских театральных деятелей – актеров и режиссеров – выступила против утверждения списка, назвав его цензурой.

Глава Союза театральных деятелей России, народный артист РСФСР и лауреат госпремий Александр Калягин заявил: "Ни с того ни с сего нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами <...> прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) невозможна без установления дополнительного контроля. <...>. Все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура?".

Глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина, выступающая в поддержку реестра "традиционных ценностей" предвидя "непростое обсуждение" в Общественной палате запустила голосование по этой теме на своей странице во "ВКонтакте". Непонятно, почему она рассчитывает получить на такой площадке объективные результаты – общественница известна, мягко говоря, не очень либеральными взглядами, и вряд ли ее подписчики придерживаются противоположной идеологии. Тем не менее, даже в этой аудитории четверть голосующих высказывается против утверждения подобных реестров.

Вот некоторые мнения комментаторов, высказывающихся против: "Слишком обобщенное понятие. Что есть традиционные духовно-нравственные ценности? <…>Традиции бывают разные. Бывает и жертвоприношение и каннибализм. Возьмем Чечню, наше время, Песков некоторые события тоже называет традициями...".

"Традиции - это что? Минкульт сейчас не только убогие фильмы спонсирует, но и убогие проекты приказов создаёт? Пора бы понять государству, что мир меняется, и мышление людей тоже на месте не стоит".

"Ценности определяются не абстрактным "государством" (которое в этом опросе отождествлено исключительно с властью), а самим обществом. И само общество без участия кого-либо решает, как и по каким ценностям жить. Власть - просто временно нанятый менеджмент, который следит, чтобы зарплаты вовремя платились, дороги ремонтировались, больницы строились и т.д.".

Напомним, Минкульт предлагает в указе президента отнести к традиционным ценностям следующие: жизнь; достоинство; права и свободы человека; патриотизм; гражданственность; служение Отечеству; ответственность за судьбу Отечества; высокие нравственные идеалы; крепкая семья; созидательный труд; приоритет духовного над материальным; гуманизм; милосердие; справедливость; коллективизм; взаимопомощь; взаимоуважение; историческая память; преемственность поколений; единство народов России.

Также предлагается список разрушительных идей: культ эгоизма; культ вседозволенности; культ безнравственности; отрицание идеалов патриотизма; отрицание идеалов служения Отечеству; отрицание идеалов продолжения рода; отрицание идеалов созидательного труда; отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю; отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру.

А к источникам угрозы традиционным ценностям отнесли: деятельность экстремистских организаций; деятельность террористических организаций; действия США; действия союзников США; действия транснациональных корпораций; действия иностранных некоммерческих организаций; реформы в области образования, проводимые без учета традиций; реформы в области науки, проводимые без учета традиций; реформы в области культуры, проводимые без учета традиций; реформы в области информационной деятельности, проводимые без учета традиций.

Эксперты сомневаются, что граждане оценят такие "старания" властей.

"Единственным следствием обсуждения этой инициативы станет ощущение, что власти в стране страдают ерундой. Очевидно ведь, что сами они никакими из перечисленных качеств не обладают, значит обсуждать они пытаются какую-то фикцию: "Что-то там сами выдумали и теперь хотят, чтобы люди всерьёз этот бред восприняли. Ага, щас!", - комментирует в своем Telegram-канале политолог Аббас Галлямов.

Он полагает, что особенное раздражение у россиян вызовет девиз "приоритет духовного над материальным", звучащий из уст богатеющих чиновников в адрес беднеющего населения.

"Вообще, главный враг России - это пирамида Маслоу. Она предполагает, что потребности более высокого порядка актуализируются по мере удовлетворения низших. Перед тем, как разговаривать с человеком о высоком, его надо накормить. У российских властей накормить людей не получается, зато они вместо этого с приоритетом духовного над материальным лезут. "Пока жирный сохнет, худой сдохнет", - вот исконная российская правда жизни", - констатируют политолог.