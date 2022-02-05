05 Февраля 2022
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Иерусалим, Израиль, флаг Израиля (2017) | Фото: arab.com.ua

СМИ: Иерусалим запретил прибалтийским странам передавать Украине израильское оружие

Американское военное издание Breaking Defense со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Израиль запретил прибалтийским странам поставлять на Украину оружие израильского производства.

Ранее Эстония, Латвия и Литва заявили, что собираются поставлять Киеву вооружения, в том числе полученное от других стран, например, США. Они напрямую говорили, что это оружие может использоваться в потенциальном конфликте между Украиной и Россией.

В оборонном ведомстве Израиля отказались комментировать эту информацию, но источник, близкий к министерству обороны заявил, что такое "косвенное вмешательство в кризис может нанести ущерб отношениям между Иерусалимом и Москвой".

Если запрет и правда существует, то Прибалтика не сможет передать Украине противотанковые комплексы Spike, которые производит израильско-немецкая компания.

Теги: израиль. украина, оружие, прибалтика, конфликт, запрет



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