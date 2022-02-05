Бондаренко: В Саратовской облдуме запрещают обсуждать выбывших депутатов

Скандально известный депутат-коммунист Саратовской облдумы Николай Бондаренко, мандат которого, по его же собственному мнению, висит на волоске (коллеги Бондаренко могут решить этот вопрос до конца февраля), заявил, что областной парламент запрещает обсуждать на заседаниях выбывших депутатов.

В соцсетях Бондаренко сетует на то, что в думе "урезают минуты на обсуждение, количество задаваемых докладчику вопросов, ситуации, где в принципе разрешено обсуждение".

"И вот очередной этап - они запрещают обсуждать выбывших депутатов. Раньше подобные вопросы отдельно выносился, рассматривался на каждом комитете, в котором он состоял, на думе было несколько вопросов, можно было дать оценку полезности или вредности тех или иных представителей жуликов и воров, - пишет Бондаренко. - Они сделали вывод и решили, что так больше делать не стоит. Потому что это лишний раз привлекает внимание к антинародной деятельности партии. Там надо просто уйти от этой дискуссии. Определенные жулики уши, значит их надо прикрыть, а потом кто-то обязательно прикроет нынешних депутатов".