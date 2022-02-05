В Троицком лесу под покровом ночи вырубили значительную часть леса

В Троицком лесу в Новой Москве минувшей ночью лесорубы спилили значительную часть леса. Участок, согласно планам администрации, предназначен для строительства школы. Местные жители возмущены, они считают, что возведение социальной инфраструктуры не должно сопровождаться уничтожением лесопарковой зоны.

Активисты, пришедшие утром на место рубки, обнаружили, что лесорубы застройщика спилили все деревья, даже те, что были с "зеленой меткой" – предназначенные для сохранения. Также они нашли окровавленную тушку зайца, вероятно, он попал под технику или бензопилу.

Сегодня в Троицком лесу начались встречи эко-активистов с оппозиционными депутатами, которые обещают передать требования защитников леса в Мосгордуму и Госдуму. Так, сегодня к жителям Троицка приехал депутат МГД Сергей Митрохин, он заявил, что о ситуации доложит на заседании столичного парламента. Завтра активисты планируют встретиться с депутатом Госдумы Денисом Парфеновым.