В авиакомпании объяснили видео с полетом вертолета Ми-8, за которым остается белый след

В соцсетях и мессенджере WhatsApp появилось видео полета вертолета Ми-8, за которым остается белый след. Ролик сопровождается комментариями сторонников "теории заговора", мол, "идет распыление коронавируса". Такой версии придерживаются люди, верящие в так называемые "химтрейлы" – они считают, что инверсионные следы от воздушных судов являются не физическим явлением, а процессом распыления вредных веществ.

В авиакомпании "Полярные авиалинии", обладающей внушительным парком вертолетов и работающей в условиях аномально холодных температур, объяснили, что инверсионный след оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже -30 градусов по Цельсию.

"При выходе из двигателя вертолета, температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. А при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности, образуется инверсионный след. Это все объясняется физикой еще со школьной программы, - отмечает заместитель летного директора, пилот-инструктор Семен Семенов. – Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше. На самом деле, для жителей сел Якутии, привычных к полетам на вертолетах, это не вызывает никакого удивления".