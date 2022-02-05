Первая медаль: лыжница Наталья Непряева завоевала "серебро" в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Лыжница Наталья Непряева завоевала первую медаль для сборной России на Олимпиаде в Пекине. В скиатлоне 26-летняя спортсменка стала второй, опередив в жесточайшем финишном поединке австрийку – итоговый отрыв составил всего три сотых секунды, при этом в первой половине гонки Непряевой пришлось с большим трудом догонять группу лидеров.

В начале января Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей "Тур де Ски": в Оберсдорфе девушка взяла "золото" в спринте в классическом стиле, а на этапе в Валь-ди-Фьемме стала победительницей масс-старта на 10 км, показав, что находится на пике формы перед Олимпиадой.