Суточная заболеваемость COVID-19 в России постепенно приближается к 200 тысячам

Суточная заболеваемость COVID-19 в России приближается к 200 тысячам. Так, за минувшие сутки выявлено 177 282 новых случая коронавируса. Госпитализировано 18 тыс. человек – это на 1,3% больше, чем накануне. Также зафиксировано 714 смертей от коронавируса. Полностью выздоровели 60,5 тыс. человек.

Москва и Санкт-Петербург (который имеет коллективный иммунитет выше 80%) практически сровнялись по числу заболевших: 22,4 тыс. и 21,7 тыс. соответственно. 11,7 тыс. заболевших в Подмосковье, больше 4 тыс. новых случаев в Челябинской, Воронежской областях, Пермском и Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.