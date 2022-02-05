05 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге обесточена часть Уктуса: во время буровых работ повредили высоковольтный кабель

Жители нескольких домов на Уктусе в ночь на субботу, 5 февраля, остались без электричества. Всего отключение было зафиксировано в восьми многоквартирных домах: на пересечении улиц Мраморская - Широкий переулок, Рощинская - Дальневосточная, а также в районе улиц Щербакова – Прониной.

Оказалось, что при проведении буровых работ строительная компания повредила две кабельные линии 10 кВ. Кабели находились глубоко под землей (пять метров).

"Энергетики оперативно прибыли на место инцидента и запитали часть жителей по резервной схеме электроснабжения. На месте сложного повреждения ведутся работы по восстановлению электроснабжения у оставшихся потребителей. Для этого энергетики будут выставлять четыре резервных источника электроснабжения и проводить необходимые переключения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Россети-Урал".

Также энергетики работают на поврежденных линиях. Всего на месте инцидента работают пять бригад. В "Россетях" отметили, что повреждение серьезное, поэтому не исключено, что на полное восстановление потребуется весь день. Также энергетики намерены провести подробное расследование по факту несогласованных работ, чтобы оценить материальный ущерб.

Между тем, жители домов на улице Прониной жалуются еще и на отключение воды. Оказалось, что в районе 25-го дома на трубопроводе произошла авария, сейчас здесь тоже ведутся восстановительные работы.

Теги: авария, электричество, высоковольтный кабель, водопровод



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