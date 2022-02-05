В Алма-Ате глава города согласовал митинг против него самого

В Алма-Ате проходит митинг против нового акима (главы города). Примечательно, что акцию согласовал сам аким Ерболат Досаев.

Досаев был назначен главой города несколько дней назад. На этом посту он сменил Бакытжана Сагинтаева, руководившего крупнейшим городом Казахстана два с половиной года. До назначения Досаев был председателем Нацбанка РК.

Протестующие требуют не столько отставки именно Досаева, сколько возможности самим избирать акима города.

Напомним, именно в Алма-Ате находился эпицентр протестов, а затем – погромов и столкновений с силовиками во время январского кризиса в Казахстане.