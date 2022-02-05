Омич украл светофор

В Омске раскрыли кражу светофорного объекта – солнечной батареи, от которой регулировщик питается электричеством.

По горячим следам задержали похитителя: им оказался 39-летний ранее судимый житель города.

"В полицию обратился сторож школы, расположенной на улице Усадебной. Утром мужчина обнаружил на территории учебного заведения два погнутых знака пешеходного перехода и пропажу односекционного мигающего светофора. Работая на месте происшествия, оперативники выяснили, что к краже может быть причастен уже известный им гражданин. Фигуранта задержали по месту жительства, когда он занимался изучением похищенной техники", - рассказали в пресс-службе областного полицейского главка.

Выяснилось, что омичу отключили электричество за неуплату, и он решил воспользоваться во всех смыслах слова альтернативным источником энергии. Ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выкинул. Сумма ущерба составила 56 500 руб.

В настоящее время все похищенное возвращено организации, обслуживающей светофорные объекты.