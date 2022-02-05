Движение "Конвой свободы" может остаться без финансовой поддержки

Канадское движение дальнобойщиков "Конвой свободы", выступающее против вакцинации от коронавируса, может остаться без финансовой поддержки.

Краудфандинговая платформа GoFundMe, через которую активисты собирали средства на поддержку протестующих, объявила, что не будет передавать собранные средства по назначению из-за сообщений полиции о случаях насилия со стороны участников движения. После заполнения специальной формы жертвователи смогут вернуть перечисленные средства.

BBC сообщает, что сумма пожертвований через GoFundMe на нужны "Конвоя свободы" превысила 10 млн канадских долларов ($7,9 млн), из них организаторам сбора передано только около 1 млн канадских долларов.

В то же время несколько других платформ для краудфандинга заявили, что не будут ограничивать сборы для "Конвоя".

"Конвой свободы" проводит митинги и акции протеста в канадских городах с прошлых выходных, основным местом действия протестующие хотят сделать Торонто и Оттаву. По последним данным, было задержано трое сторонников движения: один – за ношение оружия, другой – за причинение вреда на сумму менее 5 тыс. долларов, третий – за угрозы в социальных сетях.