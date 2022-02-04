На Филиппинах сгорело российское посольство

На Филиппинах сгорело здание российского посольства. Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ, зданию причинен значительный ущерб.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.

"Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", - говорится в сообщении.

Причины возгорания выясняются.