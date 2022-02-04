Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу, который сейчас проходит в Нидерландах.

В полуфинале наша команда обыграла Украину со счётом 3:2. В составе России отличились Антон Соколов (2-я минута), Андрей Афанасьев (15) и Артём Ниязов (31), эффектно забивший ударом через себя. У украинцев мячи на счету Евгения Серого (16) и Даниила Абакшина (35). Стоит также отметить, что на 39-й минуте вратарь российской сборной Дмитрий Путилов отразил пенальти.

В финале российская команда сыграет с победителем пары Португалия - Испания. Решающий матч пройдёт 6 февраля.

Напомним, что Россия выигрывала чемпионат Европы в 1999 году, а в 2005, 2012, 2014 и 2016 годах завоевывала серебряные награды.