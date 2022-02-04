В Прикамье из-за схода вагонов остановлено движение поездов на участке "Чайковская – Григорьевская"

04 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
сход вагонов, грузовой поезд, вагоны с углем (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Прикамье из-за схода вагонов остановлено движение поездов на участке "Чайковская – Григорьевская"

В Пермском крае из-за схода с рельс 18 железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

Инцидент произошел сегодня утром. 18 вагонов, перевозивших уголь, предметы металлопроката, шины для спецтехники и прочий груз, сошли с рельс на перегоне "Чайковская - Григорьевская". В результате были повреждены железнодорожные вагоны, пути и другие объекты инфраструктуры.

Движение на участке остановили.

"Причиной транспортного происшествия могли явиться нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенные неустановленными лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств будет сделан вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц. С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих ведомств и руководству железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", - говорится в сообщении.

сход вагонов, грузовой поезд, вагон с углем(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

В РЖД изначально рассчитывали, что ремонтные работы займут около трех часов, однако они затянулись. На месте ЧП работают восстановительные поезда станций Пермь – Сортировочная и Верещагино. Движение поездов на участке временно приостановлено.

В результате происшествия оказались задержаны поезда дальнего следования №12 Москва – Новый Уренгой, №1 Владивосток – Москва, №70 Москва – Чита, №91 Северобайкальск – Москва, №11 Новый Уренгой – Москва. Пассажиров задержанных поездов обеспечивают питьевой водой и питанием.

сход вагонов, грузовой поезд, вагоны с углем(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Также были задержаны пригородные поезда №7152/6004 Балезино – Верещагино – Пермь-2 и №6003 Пермь-2 – Верещагино. Перевозка пассажиров пригородных поездов на участке с прерванным движением осуществлялась автотранспортом.

Пригородные поезда №6005 Пермь-2 – Верещагино, №6006 Верещагино – Пермь-2, №6007 Пермь-2 – Верещагино, №6008 Пермь-2 – Верещагино, №7143 Пермь-2 – Верещагино, №7146 Верещагино – Пермь-2 были отменены.

Теги: грузовой поезд, рельсы, уголь, прокуратура, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.02.2022 10:09 Мск В Пермском крае поезд с углем сошел с рельсов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3201

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети