В Прикамье из-за схода вагонов остановлено движение поездов на участке "Чайковская – Григорьевская"

В Пермском крае из-за схода с рельс 18 железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

Инцидент произошел сегодня утром. 18 вагонов, перевозивших уголь, предметы металлопроката, шины для спецтехники и прочий груз, сошли с рельс на перегоне "Чайковская - Григорьевская". В результате были повреждены железнодорожные вагоны, пути и другие объекты инфраструктуры.

Движение на участке остановили.

"Причиной транспортного происшествия могли явиться нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенные неустановленными лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств будет сделан вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц. С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих ведомств и руководству железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", - говорится в сообщении.

В РЖД изначально рассчитывали, что ремонтные работы займут около трех часов, однако они затянулись. На месте ЧП работают восстановительные поезда станций Пермь – Сортировочная и Верещагино. Движение поездов на участке временно приостановлено.

В результате происшествия оказались задержаны поезда дальнего следования №12 Москва – Новый Уренгой, №1 Владивосток – Москва, №70 Москва – Чита, №91 Северобайкальск – Москва, №11 Новый Уренгой – Москва. Пассажиров задержанных поездов обеспечивают питьевой водой и питанием.

Также были задержаны пригородные поезда №7152/6004 Балезино – Верещагино – Пермь-2 и №6003 Пермь-2 – Верещагино. Перевозка пассажиров пригородных поездов на участке с прерванным движением осуществлялась автотранспортом.

Пригородные поезда №6005 Пермь-2 – Верещагино, №6006 Верещагино – Пермь-2, №6007 Пермь-2 – Верещагино, №6008 Пермь-2 – Верещагино, №7143 Пермь-2 – Верещагино, №7146 Верещагино – Пермь-2 были отменены.