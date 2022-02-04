Социальная сеть "ВКонтакте" "упала": пользователи жалуются на сбой в работе

Сегодня вечером в России произошел сбой в работе "ВКонтакте". Об этом сообщает сервис Downdetector. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.

Также о проблемах в работе сервиса сообщали пользователи в Белоруссии.

В пресс-службе "ВК" сообщили, что у части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой. Также у некоторых пользователей зафиксированы сбои в работе приложения.

"Мы оперативно восстанавливаем работу", - заверили в компании.