Путин назначил и.о. главы управления СКР по Прикамью

Недавно назначенный первый замглавы управления СКР по Пермскому краю Валерий Сафонов стал и.о. руководителя, сообщили Накануне.RU.в управлении.

Врио главы он стал с сегодняшнего дня.

Напомним, на посту первого замглавы СУ СКР по Пермскому краю Сафонов работает с 19 января 2022 г.

Пост руководителя управления стал вакантным после того, как умер экс-глава управления Сергей Сарапульцев. Напомним, днём 23 сентября 2021 г. Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приехал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.