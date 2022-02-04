04 Февраля 2022
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Общество Пермский край
Валерий Сафонов (2022) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Путин назначил и.о. главы управления СКР по Прикамью

Недавно назначенный первый замглавы управления СКР по Пермскому краю Валерий Сафонов стал и.о. руководителя, сообщили Накануне.RU.в управлении.

Врио главы он стал с сегодняшнего дня.

Напомним, на посту первого замглавы СУ СКР по Пермскому краю Сафонов работает с 19 января 2022 г.

Пост руководителя управления стал вакантным после того, как умер экс-глава управления Сергей Сарапульцев. Напомним, днём 23 сентября 2021 г. Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приехал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

Теги: Валерий Сафонов, Владимир Путин



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