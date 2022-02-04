04 Февраля 2022
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Сборная России на открытии Олимпиады в Пекине (2022) | Фото: Россия 1

Российская сборная прошла по стадиону "Птичье гнездо" на открытии Олимпиады-2022

Сборная России (официально – сборная Олимпийского комитета России, ROC) прошла по стадиону "Птичье гнездо" в числе других участников Олимпиады-2022, открывающейся в эти минуты в Пекине.
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Знаменосцами команды выступили призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина и хоккеист, олимпийский чемпион Вадим Щипачев.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства и МОК спортсмены из России пронесли не триколор, а белое знамя с логотипом ОКР – они находятся под санкциями из-за допингового дела.

Всего российскую команду будут представлять более 200 спортсменов.

Сборная России на Олимпиаде в Пекине.(2022)|Фото: Россия 1

ОКР предполагает, что на предстоящей Олимпиаде россияне смогут побороться за второе место в общекомандном медальном зачете и соберут более 30 наград, в том числе более 10 высшей пробы.

За россиянами и спортсменами из других стран на стадионе "Птичье гнездо" наблюдает сегодня Владимир Путин, он прилетел в Пекин утром и успел провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, который также присутствует на открытии Игр.

Кстати, в трансляции телеканала "Россия 1" комментаторы очень тепло приветствовали команду Украины, проходившую по стадиону. А в трансляции американского телеканала CNN во время прохода по стадиону Украинцев показали Путина, сидящего на трибуне. Этот видеоряд сопроводили словами о сотнях тысяч российских солдат, которые сейчас стоят у границ Украины и готовятся атаковать.

Теги: олимпиада-2022, сборная россии, пекин



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