В Каменске-Уральском на два месяца арестовали девушку, подозреваемую в убийстве своего 9-месячного сына

В Каменске-Уральском суд принял решение об аресте 20-летней девушки, подозреваемой в убийстве своего 9-меясного сына, сообщает пресс-служба суда. Таким образом свердловчанка пробудет в СИЗО вплоть до 2 апреля текущего года.

Напомним, что трагедия произошла ночью 2 февраля. Около 3.00 в полицию позвонила бабушка погибшего ребенка.

"Задержанная и ее спутник жизни, 1997 г.р., ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Собранную по этой жуткой истории фактуру представители МВД передали для принятия процессуального решения коллегам из Следственного комитета", - отметил ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").