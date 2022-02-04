04 Февраля 2022
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Происшествия Москва
наручники, деньги (2015) | Фото: portamur.ru

Главу предприятия Минэнерго задержали по делу о мошенничестве на 80 млн

Глава подведомственной Минэнерго "Федеральной энергосервисной компании" (ФГУП ФЭСКО) Николай Мягких задержан в Москве, пишет "Коммерсантъ".

Совместная операция полиция и ФСБ прошла в столичном аэропорту Домодедово. Мягких подозревается в причастности к крупному мошенничеству.

По данным издания, речь идет о схеме по продаже машин ведомственного автопарка. С помощью фиктивной оценки стоимость автомобилей занижалась на 90%, но в реальности они продавались за вполне рыночную цену.

Ущерб от незаконных действий составил приблизительно 80 млн рублей.

В январе был задержан заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Уголовное дело не связано с его работой в ведомстве и относится к периоду, когда он занимал пост замглавы компании ООО "Спецтрансстрой".

Теги: Минэнерго, мошенничество, ФГУП ФЭСКО



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