04 Февраля 2022
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Открытие Олимпиады-2022 в Пекине (2022) | Фото: Россия 1

В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр

В Пекине на стадионе "Птичье гнездо", построенном к летней Олимпиаде-2008, началась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Сейчас на стадионе, заполненном примерно на 80%, проходит парад атлетов.

До этого над стадионом появились пять олимпийских колец, был поднят флаг КНР, который приветствовали глава МОК Томас Бах и председатель КНР Си Цзиньпин.

В Играх примет участие 90 стран. Более 3000 спортсменов со всего мира разыграют 109 комплектов в 15 видах спорта.

Си Цзиньпин на открытии Олимпиады-2022(2022)|Фото: Россия 1

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине(2022)|Фото: Россия 1

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине(2022)|Фото: Россия 1

Теги: пекин, олимпиада-2022, церемония открытия



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