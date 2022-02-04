В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр

В Пекине на стадионе "Птичье гнездо", построенном к летней Олимпиаде-2008, началась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Сейчас на стадионе, заполненном примерно на 80%, проходит парад атлетов.

До этого над стадионом появились пять олимпийских колец, был поднят флаг КНР, который приветствовали глава МОК Томас Бах и председатель КНР Си Цзиньпин.

В Играх примет участие 90 стран. Более 3000 спортсменов со всего мира разыграют 109 комплектов в 15 видах спорта.